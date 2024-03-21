Появились подробности о скважине для доступа к горнякам на руднике в Приамурье

МЧС: на треть пробурена скважина для доступа к горнякам на руднике «Пионер»

Специалисты на треть пробурили разведывательную скважину на руднике «Пионер» в Амурской области, где оказались заблокированы горняки. Подробности доступа к ним появились в Telegram-канале МЧС России.

«На руднике "Пионер" пробурено 88 метров первой скважины. Это почти треть от необходимых 262 метров. Специалисты начинают бурение второй скважины», — отчитались в ведомстве.

Там добавили, что психологи МЧС России продолжили оказывать медицинскую помощь родственникам горняков. Две семьи работников рудника разместили в пункте временного пребывания в городе Зея.

Связь с горняками спасатели не могут установить уже третьи сутки. Обвал на руднике «Пионер» в Зейском округе Приамурья произошел вечером в понедельник, 18 марта. Под завалами из-за обрушения породы оказались 13 горняков.

Объем рухнувшей в Приамурье породы на руднике превысил оценки в 20 раз.

В Амурской области после происшествия ввели режим ЧС. Губернатор региона Василий Орлов назвал сложной обстановку на руднике «Пионер».