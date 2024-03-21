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14:40, 21 марта 2024Спорт

В России призвали главу МОК покинуть пост

Мамиашвили призвал Баха уйти с поста главы МОК для занятий политикой

Фото: Yao Qilin / Globallookpress.com

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили осудил высказывания главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха по ситуации с допуском россиян на турниры. Его слова приводит РИА Новости.

«Каким же соблазнам надо было подвергнуть этого человека, чтобы он вообще так деформировался. Есть хартия МОК, и никто не имеет права так трактовать ее», — заявил Мамиашвили.

По его мнению, Бах занимается конъюнктурными политическими репрессиями. Мамиашвили призвал главу МОК уйти с поста, если он хочет заниматься политикой.

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Ранее МОК назвал Игры дружбы политизированным мероприятием российского правительства. Организация призвала всех участников олимпийского движения отказаться от участия в них.

19 марта Бах, отвечая на вопрос о допуске россиян на Олимпийские игры-2024, подчеркнул, что атлеты не могут нести ответственность за действия властей. При этом он рассказал, что опасается агрессивных заявлений со стороны России и правительства страны из-за условий участия спортсменов в турнире.

Россияне и белорусы смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Однако турнир пропустят атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, в Париже не будет представителей командных видов спорта двух стран.

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      Дарья Коршунова
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