Аналитик ФНЭБ Юшков: отключение ДнепроГЭС стало ударом для энергосистемы Украины

Отключение ДнепроГЭС после атаки на объект стало ударом для энергосистемы Украины, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В беседе с «Лентой.ру» он назвал последствия приостановки работы гидроэлектростанции.

ДнепроГЭС играет важнейшую роль в энергосистеме Украины

Если она вся выведена из эксплуатации, то, конечно, это существенный удар по украинской энергосистеме. Она чиниться может годами, если ее вообще будут чинить. Сейчас, пока она не заработает, они не смогут балансировать энергосистему Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Как раз с помощью гидростанции балансировали энергосистему, то есть ночью, когда меньше потребление, они ее выключали, а днем подавали больше нагрузку. Теперь балансировать нельзя будет, и мы видим, что они мгновенно вернулись в режим ведения графиков энергоподачи, графиков отключения энергии», — сказал аналитик.

Атака 22 марта по энергообъектам Украины носила иной характер

По словам Игоря Юшкова, эта атака на энергосистему Украины отличалась от предыдущих. Она была направлена на то, чтобы лишить страну возможности производить энергию, отметил он.

«Удары были сконцентрированы, чтобы отсечь прифронтовую зону от электричества, то есть такую темную буферную зону создать. Удары были направлены явно на это. (...) Важно отметить, что раньше предыдущие волны российских ударов по объектам украинской энергетики в основном были по подстанциям, по трансформаторам, то есть по сетевому хозяйству. Мало что прилетало по объектам генерации. Сейчас же мы видим, что удар был именно по объектам генерации», — заключил специалист.

Украина заявила о самой масштабной атаке с начала конфликта

Минобороны сообщило, что российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики на Украине. Для этого использовали оружие большой дальности воздушного, морского, наземного базирования, а также беспилотники. «В результате удара дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов», — говорится в сообщении ведомства.

В ночь на 22 марта Украина подверглась массированным ударам, многие из которых были нанесены по объектам энергетики. Стало известно о попадании двух ракет по гидросооружениям и плотине ДнепроГЭС. Это привело к пожару на предприятии.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что Россия осуществила «самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время».

ДнепроГЭС — крупнейшая украинская гидроэлектростанция, которая действует с 1932 года. Она располагается в Запорожье на юге страны.