Москвичам назвали самый теплый день

Метеоролог Позднякова: самым теплым днем на неделе окажется 24 марта

В Москве в воскресенье, 24 марта, температура достигнет плюс 10 градусов. Таким образом день окажется самым теплым на этой неделе, сообщила «Вечерней Москве» главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В субботу, 23 марта, столбики термометров будут держаться на отметке плюс 5-7 градусов. В ночь на понедельник, 25 марта, температура не будет опускаться ниже нуля.

Позднякова также заявила, что март окажется одним из самых сухих в этом столетии. «Те небольшие дожди, что ожидаются в предстоящие выходные дни, наполнят копилку осадков на 3-5 миллиметров, и до конца месяца выпадет еще не более 4-5. И общая сумма за месяц не превысит 10 миллиметров», — сообщила метеоролог. К началу апреля почва будет питаться влагой только благодаря таянию снега. Самым сухим в XXI веке в Москве был 2022 год с месячной суммой 13,2 миллиметра, добавила специалист.

Ранее Позднякова заявила, что в выходные 23 и 24 марта в Москве ожидается пасмурная погода с дождями. На рабочие дни выпадет солнечная погода, а следующие выходные, 30 и 31 марта, также пройдут с осадками.

