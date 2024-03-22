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16:06, 22 марта 2024Среда обитания

Набиуллина призвала закрыть льготную ипотеку

Набиуллина: массовая льготная ипотека должна закончиться летом 2024 года

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина призвала закрыть программу льготной ипотеки. По ее словам, массовая льготная ипотека в России должна закончиться летом 2024 года и не возобновляться, передает РИА Новости.

При этом глава регулятора заявила, что адресные программы, такие как семейная ипотека, Центробанк поддерживает.

Ранее стало известно, что в январе 2024 года количество заявок на ипотеку в России упало на 25 процентов по отношению к тому же месяцу прошлого года из-за ужесточения требований к заемщикам. В феврале 2024-го показатель по сравнению с февралем 2023 года снизился на пять процентов. За первые две недели марта россияне также отправили на пять процентов меньше заявок, чем в тот же период годом ранее.

Банки, в свою очередь, в первом квартале 2024 года стали чаще одобрять заявки. Так, в феврале количество одобрений выросло на 11 процентов по отношению к тому же месяцу прошлого года, а в первой половине марта — на 5,5 процента.

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