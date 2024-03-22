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16:19, 22 марта 2024Культура

Раскрыт размер полученного матерью Майкла Джексона наследства

TMZ: мать Майкла Джексона получила в наследство более 55 миллионов долларов

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Раскрыт размер наследства, которое получила мать американского поп-исполнителя Майкла Джексона. Об этом сообщает TMZ.

В документах, полученных порталом, утверждается, что Кэтрин Джексон унаследовала большую сумму и другие выплаты после того, как исполнителя не стало в 2009 году. В целом за почти 15 лет мать артиста получила более 55 миллионов долларов. Отмечается, что значительная часть этих денег поступает в виде ежемесячного пособия.

Ранее стало известно, что младший сын Майкла Джексона Блэнкет подал иск в суд на свою 93-летнюю бабушку Кэтрин. Джексон-младший требует заблокировать женщине возможность тратить деньги из наследства музыканта на судебные тяжбы из-за прав на его композиции.

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      Варвара Кошечкина
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