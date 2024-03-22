Россияне снова бросились брать ипотеку

В марте выдачи ипотеки в России выросли в 1,5 раза по отношению к февралю

По итогам марта российские банки могут выдать ипотеки на 500 миллиардов рублей, в 1,5 раза больше, чем в феврале. О том, что люди снова бросились брать ипотеку, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков банка ВТБ.

В марте рынок недвижимости в России оживился по отношению к провальным январю-февралю. Это отразилось и на росте объемов жилищного кредитования», заявил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

В настоящее время россияне интересуются в основном льготными программами, которые не приносят банкам дохода, добавил он. В этом году выдача ипотеки уступит показателям 2023-го, а итоговые результаты будут зависеть от модернизации льготных программ, движения ключевой ставки и ужесточения политики Центробанка (ЦБ).

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала прекратить массовую выдачу льготной ипотеки в России летом 2024 года и не возобновлять ее. При этом она заявила, что регулятор поддерживает адресные социальные программы — например, семейную ипотеку.