Российские студенты получат доступ к облачным сервисам VK

40 тысяч студентов и педагогов СПбГУ получат доступ к облачным сервисам VK

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) получат доступ к облачным сервисам VK. Об этом стало известно из пресс-релиза, имеющегося в распоряжении «Ленты.ру».

Доступ получат более 40 тысяч учащихся и преподавателей российского учебного заведения. Пользоваться облачными сервисами они смогут уже в апреле 2024 года. Данная опция для студентов и педагогов вуза станет возможной благодаря договоренностям между СПбГУ и VK в рамках проекта по построению единой экосистемы облачных сервисов. Сотрудничество позволит сократить время на внедрение новых продуктов, сэкономить на стоимости ИТ-систем и удовлетворить потребности студентов и педагогов вуза.

Отмечается, что учащимся и преподавателям станет доступна коммуникационная платформа VK WorkSpace с почтой, мессенджером, аудио- и видеоконференциями, облачным хранилищем и инструментом для редактирования документов.

По словам проректора по цифровой трансформации и информационной безопасности СПбГУ Владимира Старостенко, переход на российские решения — масштабный проект, к которому вуз готовился долгое время. Важной задачей было найти компанию, которая смогла бы решать задачи учебного заведения вплоть до самых современных сценариев образовательного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

В свою очередь, руководитель коммуникационных продуктов VK Tech Михаил Чижиков отметил, что компания хорошо понимает потребности современных образовательных учреждений. «VK применяет экспертизу в разработке и развитии сервисов для миллионов пользователей и в решениях для партнеров. Кроме того, многие инструменты, включая VK WorkSpace, мы разрабатываем изначально для задач своих сотрудников», — рассказал он.

Ранее стало известно, что VK поможет облачной инфраструктурой отечественному бизнесу.