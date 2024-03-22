Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:39, 22 марта 2024Интернет и СМИ

Российские студенты получат доступ к облачным сервисам VK

40 тысяч студентов и педагогов СПбГУ получат доступ к облачным сервисам VK

Фото: Unsplash

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) получат доступ к облачным сервисам VK. Об этом стало известно из пресс-релиза, имеющегося в распоряжении «Ленты.ру».

Доступ получат более 40 тысяч учащихся и преподавателей российского учебного заведения. Пользоваться облачными сервисами они смогут уже в апреле 2024 года. Данная опция для студентов и педагогов вуза станет возможной благодаря договоренностям между СПбГУ и VK в рамках проекта по построению единой экосистемы облачных сервисов. Сотрудничество позволит сократить время на внедрение новых продуктов, сэкономить на стоимости ИТ-систем и удовлетворить потребности студентов и педагогов вуза.

Отмечается, что учащимся и преподавателям станет доступна коммуникационная платформа VK WorkSpace с почтой, мессенджером, аудио- и видеоконференциями, облачным хранилищем и инструментом для редактирования документов.

По словам проректора по цифровой трансформации и информационной безопасности СПбГУ Владимира Старостенко, переход на российские решения — масштабный проект, к которому вуз готовился долгое время. Важной задачей было найти компанию, которая смогла бы решать задачи учебного заведения вплоть до самых современных сценариев образовательного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

В свою очередь, руководитель коммуникационных продуктов VK Tech Михаил Чижиков отметил, что компания хорошо понимает потребности современных образовательных учреждений. «VK применяет экспертизу в разработке и развитии сервисов для миллионов пользователей и в решениях для партнеров. Кроме того, многие инструменты, включая VK WorkSpace, мы разрабатываем изначально для задач своих сотрудников», — рассказал он.

Ранее стало известно, что VK поможет облачной инфраструктурой отечественному бизнесу.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В НАТО заявили, что готовы к конфликту с Россией. Хотят ли они отправить свои войска на Украину?

      Назначена дата рассмотрения заявки на пост главы Верховного суда России

      В российском городе пару с огнестрельными ранениями нашли в машине

      Популярную блогершу арестовали за нападение на полицейского

      В сети сравнили еду на борту австралийской авиакомпании с фекалиями в коробке

      На Украине заявили о выполнении большей части условий для ассоциации с ЕС

      Стало известно о взрывах в Одессе и Южном

      В ДНР приговорили к срокам 10 бойцов «Азова» за минометный обстрел жилых домов

      Россиян предупредили о скрытой опасности поцелуев

      Жители обстреливаемого Белгорода пожаловались на закрытые подвалы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше