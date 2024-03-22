В НАТО заявили, что готовы к конфликту с Россией. Хотят ли они отправить свои войска на Украину?

Глава Военного комитета НАТО Бауэр заявил, что альянс готов воевать с Россией

Председатель Военного комитета НАТО Роберт Бауэр заявил, что Североатлантический альянс готов к потенциальному конфликту с Россией.

Высокопоставленный чиновник альянса 21 марта впервые приехал в Киев и заявил, что НАТО и Украина не представляли какой-либо реальной угрозы для России, а также высказался о вероятности прямого военного столкновения с РФ.

Чиновник назвал готовность к возможному столкновению главной задачей НАТО

Бауэр дал интервью украинскому изданию АрмияInform, в котором его спросили, достаточно ли подготовлены страны НАТО к вероятному конфликту с Россией.

Готовы ли мы? Ответ: Да! Это наша главная задача — быть готовыми Роберт Бауэр председатель Военного комитета НАТО

Он добавил, что если подобное случится сегодня, то «придется драться с тем, что у тебя есть». «Это всегда комбинация готовности на сегодняшний день и одновременно улучшение возможностей для будущего», — пояснил Бауэр.

По его словам, в альянсе начали думать о подобном развитии событий после присоединения Крыма к России в 2014 году. «Это был очень важный момент, когда НАТО поняла, что нужно вернуться к коллективной безопасности. Это одна из наших главных задач. Потому что за последние 20–30 лет мы фокусировались только на реагировании на кризисные ситуации», — объяснил такую реакцию чиновник.

Он отметил, что альянс начал активно возвращаться к своей коллективной безопасности с 2019 года, изменив оборонную стратегию и операционное планирование, и при этом признал, что сейчас в этой ситуации «время не на нашей стороне».

Фото: Hollie Adams / Reuters

Бауэр уже призывал НАТО готовиться к войне с Россией

В январе глава Военного комитета отмечал, что в альянсе должны быть готовы к потенциальному прямому столкновению в ближайшие 20 лет. «Мы должны осознать, что то, что мы находимся в мире, не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы [силы НАТО] готовимся к конфликту с Россией», — заявил Бауэр.

Он также добавлял, что подготовка к конфликту предполагает «возможность опереться на промышленную базу» из-за необходимости в кратчайшие сроки производить боеприпасы и вооружения. Помимо этого, Бауэр заявил о возможности возвращения призывной военной службы.

Нужно подготовить систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, произойдет она или нет Роб Бауэр председатель Военного комитета НАТО

Планы отправить войска на Украину Бауэр отверг

При этом чиновник подчеркнул, что «на Украине нет войск НАТО и нет планов размещать их здесь». «Но, если отдельная страна решит разместить здесь свои войска, она должна понимать, что это будет связано с остальным альянсом», — пояснил Бауэр, заявив об обещании внутри блока помогать друг другу, если кто-нибудь «окажется в затруднительной ситуации».

«Нужно быть уверенным, что страны НАТО провели консультации друг с другом, если они хотят такого решения», — сказал он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявлял, что у альянса нет плана отправить войска на Украину. «Cоюзники по НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку. Но планов размещения войск НАТО на Украине нет», — сказал он.

В НАТО также призывали готовиться к напряженным отношениям с Россией

Ранее в марте заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявила, что странам альянса следует готовиться к еще как минимум нескольким годам напряженных отношений с Россией. «Мы защищаем свою территорию и союзников, принимаем соответствующие меры», — подчеркнула она.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что Москва не знает о возможных планах стран НАТО насчет прямого столкновения. «Но, судя по всему, они будут либо хитрить, как немцы ("мы дистанционно будем направлять смертоносное оружие против российских городов"), либо будут говорить, что это, мол, просто инструкторы, которые сидят и смотрят, что делают украинцы», — высказал мнение глава МИД.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посчитал, что отправка западных войск на Украину приведет к неизбежному прямому столкновению России и НАТО.

Разговоры о подобном усилились на фоне скандального заявления в конце февраля президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил отправку войск, указав, что подобное «не является нереальным». Однако подавляющее большинство стран НАТО и ЕС отвергли подобные намерения, а многие политики открыто раскритиковали Макрона.