Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:11, 24 марта 2024Россия

Раскрыта позволившая зрителю обезвредить террориста в «Крокусе» деталь

Дандыкин: выбивший оружие у террориста в «Крокусе» мужчина мог служить в армии

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Выбивший оружие у террориста в «Крокусе» мужчина мог служить в армии, такую деталь раскрыл военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

«Он говорит, что подгадал момент перезарядки... Но многие в такие моменты могут оказаться в состоянии ступора. А этот не струсил и выбил автомат», — указал эксперт.

Мужчина, который предпочел не называть свое имя, рассказал, в момент нападения террористов вместе с женой находился в бельэтаже.

«В тот момент, когда он [террорист] поравнялся с нами, он стал перезаряжать оружие. Секунда у меня была на размышление, и я толкнул жену, а сам оббежал его слева, схватился левой рукой за автомат и потянул вниз, а правой рукой стал наносить ему удары по голове», — рассказал зритель. По его словам, окончательно «вырубить» террориста ему помогли другие зрители.

Материалы по теме:
Задержаны террористы из «Крокус Сити Холла». Кто устроил самый страшный теракт последних лет?
Задержаны террористы из «Крокус Сити Холла».Кто устроил самый страшный теракт последних лет?
23 марта 2024
«Покараем каждого». Путин заявил, что террористам готовили «окно» на Украине. Он пообещал возмездие за атаку на «Крокус»
«Покараем каждого». Путин заявил, что террористам готовили «окно» на Украине. Он пообещал возмездие за атаку на «Крокус»
23 марта 2024
«Увидел в глазах дикий ужас и понял, что должен что-то делать». Посетитель «Крокуса» рассказал, как разоружил террориста
«Увидел в глазах дикий ужас и понял, что должен что-то делать». Посетитель «Крокуса» рассказал, как разоружил террориста
23 марта 2024

О поступке мужчины узнали и в Следственном комитете (СК) России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить его к ведомственной награде.

Ранее 23 марта стало известно, что инвалид-колясочник по имени Максим пожертвовал собой, чтобы спасти свою девушку во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Бесславные ублюдки». В России возмутились реакцией Зеленского и украинских СМИ на теракт в «Крокус Сити Холле»

      Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло

      В МЧС привели данные о погибших и пострадавших в теракте в «Крокусе»

      Польша подняла истребители из-за российской авиации

      Раскрыта позволившая зрителю обезвредить террориста в «Крокусе» деталь

      Во Львовской области прозвучали взрывы

      Посол рассказал о непрерывном потоке соболезнований после теракта в «Крокусе»

      МВД Германии предупредило о «большой угрозе» в стране после теракта в Москве

      В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

      В Британии заявили о самом технически изощренном ударе России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше