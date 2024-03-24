Мужчина-инвалид ценой жизни спас свою девушку в «Крокусе»

Shot: 25-летний инвалид ценой жизни спас девушку в «Крокусе»

Инвалид-колясочник по имени Максим пожертвовал жизнью, чтобы спасти свою девушку во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Мать погибшего рассказала, что вместе со своей спутницей ее сын должен был посетить концерт группы «Пикник».

Когда началась стрельба, Максим не успел эвакуироваться, поскольку выходы не были оборудованы пандусами. «Ему в грудь выстрелили несколько раз, он упал из коляски прямо на свою девушку, которая смотрела ему в глаза», — объяснила мать россиянина. Он закрыл собой спутницу и спас ее ценой жизни. Пострадавшая выжила, она была госпитализирована.

Ранее слесарь Александр из Дмитрова Московской области вывел группу детей из концертного зала «Крокус Сити Холл». Вместе с супругой и чужими детьми он спрятался за барной стойкой. Мужчина помог несовершеннолетним спастись, заставив ползком добираться до двери.