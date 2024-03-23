Слесарь вывел чужих детей во время теракта в «Крокусе»

Слесарь помог спастись двум чужим детям во время теракта в «Крокусе»

Слесарь Александр из подмосковного Дмитрова вывел детей во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчина рассказал, что после взрывов в зале началась паника и все начали бежать к выходам. Он с женой и двумя чужими детьми 4-6 лет спрятался за барной стойкой. Александр помог им спастись, заставив ползком передвигаться до двери.

«Я за свою жизнь не испугался, я за детей больше боялся. У меня сын есть, ему 8 лет. Когда в коридоре начали всех расстреливать, я закрыл детей своей спиной и начал выводить в коридор», — рассказал мужчина. Отмечается, что он и его супруга не пострадали.

Стрельба в «Крокусе» произошла вечером 22 марта. Мужчины в камуфляже открыли прицельный огонь из автоматов по пришедшим на концерт группы «Пикник». Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.