В России отреагировали на появление в киевском баре блюда «Крокус Сити»

Депутат Журова: появление в баре Киева блюда «Крокус Сити» — что-то нездоровое

Появление в одном из киевских баров блюда под названием «Крокус Сити» после теракта в концертном зале — это что-то нездоровое, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру».

«Я, честно говоря, кроме как больные люди назвать не могу это. Это нездоровое что-то. Прям совсем. Я депутат, а слов подобрать к такому мне крайне сложно. Это лечить надо. Думаю, что реакция у всех сейчас такая», — отреагировала Журова.

Ранее один из баров Киева ввел в меню блюдо под названием «Крокус Сити» после теракта в подмосковном концертном зале. Реклама набора появилась в социальных сетях бара в ночь на 24 марта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании произошло несколько взрывов и начался пожар. 24 марта в России объявлен общенациональный траур по жертвам теракта.