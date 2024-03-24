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17:55, 24 марта 2024Бывший СССР

Киевский бар ввел в меню блюдо под названием «Крокус Сити»

Киевский бар «Офензива» ввел в меню блюдо под названием «Крокус Сити»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киевский бар «Офензива» ввел в меню блюдо под названием «Крокус Сити» после теракта в подмосковном концертном зале Crocus City Hall. Соответствующая публикация появилась на странице бара в соцсети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Реклама набора появилась в социальных сетях бара в ночь на 24 марта. Набор иллюстрируется фотографией горящего концертного зала во время теракта вечером 22 марта. Само заведение позиционирует себя как «мемно-милитарный арт-бар»

«Расчеловечивание? Одуреть, дайте два», — говорится в рекламе набора. В состав набора входят жареная моцарелла, картофель фри, куриные крылья и луковые кольца, стоимость набора составляет 249 гривен (549 рублей). Также заведение известно тем, что предлагало стейк «Дарья Дугина» после взрыва машины Дарьи Дугиной в Москве.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова ужаснулась реакции Украины на теракт в «Крокус Сити Холле». Она обратила внимание, что в Киеве решили обвинить в теракте Россию и ее руководство.

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      Юрий Леонов
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