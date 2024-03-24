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18:16, 24 марта 2024Спорт

Тарасова высказалась о теракте в «Крокусе»

Тарасова отметила, что россияне проявили человечность после теракта в «Крокусе»

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о теракте в «Крокус Сити Холле». Ее слова приводит ТАСС.

Тарасова назвала трагедию общей бедой. «Главное, чтобы мы правильно понимали произошедшее, чтобы сохраняли человечность, помогали тем, кто пострадал. И я уверена, что каждый россиянин сегодня это делает. Люди сдают кровь — огромные очереди стоят. Жертвуют, помогают чем могут», — отметила она.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов осудил теракт в концертном зале. Он назвал нелюдями организаторов нападения.

Подмосковный «Крокус Сити Холл» был атакован перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта. Террористы, вооруженные автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри.

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      Дарья Коршунова
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