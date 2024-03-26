Адвокат Блиновской раскрыл срок поступления уголовного дела блогерши в суд

Адвокат Блиновской: уголовное дело против блогера поступит в суд в начале лета

Уголовное дело в отношении Елены Блиновской может поступить для рассмотрения в суд в начале лета. Сроки передачи материалов раскрыло РИА Новости со ссылкой на адвоката блогера.

По словам защитника, на ознакомление с делом у фигурантов уйдет не менее двух месяцев. После этого материалы будут направлены прокурору, а затем — в суд.

Ранее Следственный комитет заявил, что Елена Блиновская и ее супруг Алексей уже приступили к изучению материалов уголовного дела. Сама блогерша обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 900 миллионов рублей, легализации денежных средств в размере 700 миллионов рублей и неправомерном обороте средств платежей. Ее муж, в свою очередь, проходит по статьям о пособничестве в уклонении физического лица от уплаты налогов и о легализации денежных средств.

Блиновская была задержана 27 апреля 2023 года в Смоленской области во время попытки выехать из страны. Суд поместил женщину под домашний арест, а затем решил ужесточить меру пресечения и заключил под стражу.

