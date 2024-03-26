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15:21, 26 марта 2024Интернет и СМИ

Блогерша Лерчек опубликовала совместное фото с мужем на фоне сообщений о разводе

Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российская блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, поделилась совместным фото с мужем, бизнесменом Артемом Чекалиным, на фоне сообщений о разводе. Снимок был опубликован в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Блогерша разместила в сторис в соцсети совместный снимок с супругом и двумя детьми. К фото она прикрепила опросник, в котором предложила подписчикам задать ей вопросы, касающиеся ее грядущего марафона.

Накануне Чекалины не явились на слушание суда по разводу. 19 марта стало известно, что Лерчек подала на развод.

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Ранее Чекалина заявляла, что из-за уголовного преследования у них с мужем возникли проблемы в отношениях.

Уголовное дело в отношении Чекалиных возбудили в марте 2023 года. Блогершу обвинили в неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей, а ее мужа — в пособничестве. Также их обвинили в отмывании денег.

В конце декабря 2023 года сообщалось, что дело по обвинению в неуплате налогов в отношении блогеров прекратили. При этом отмечалось, что расследование по делу о легализации денежных средств продолжается. В марте дело об отмывании денег было прекращено.

Чекалины поженились в 2012 году. Они воспитывают троих детей — восьмилетних близнецов Алису и Богдана, а также двухлетнего сына Льва.

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      Олег Давыдов
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