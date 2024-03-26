Найденный посетителем «Крокуса» пожарный топор спас жизнь десяткам людей

Посетитель «Крокуса» Андреев нашел пожарный топор и спас десятки людей

Один из посетителей концерта группы «Пикник» в подомосковном концертном зале «Крокус» нашел пожарный топор, благодаря чему спас десятки людей. Об этом он рассказал РЕН ТВ.

Мужчина пришел на концерт вместе с девушкой. После начала стрельбы они вместе с группой людей пытались выбраться через окно — они били его стулом и осколками от горшка, в котором стоял цветок. Попытки не увенчались успехом, после чего они пошли в сторону туалетов. Там их встретил охранник, который указал людям, куда идти.

«Мы забежали, дверь закрыли за нами, и мужчины держали двери. Рядом было что-то типа пожарного щитка. Я пломбу сорвал, там находился топор огромный. Я рядом с мужчинами встал. Думал, что если они ворвутся, то уже с топором хоть что-то можно сделать», — вспомнил мужчина.

Этим же топором мужчина в подвале пытался пробить потолок или запертую дверь, чтобы выбраться наружу, так как дым от пожара уже начал заполнять помещение и людям было нечем дышать. Мужчине не удалось это сделать, однако громкие звуки услышали, благодаря чему людей освободили.

Ранее сообщалось, что официант «Крокуса» нашел телефон во время эвакуации посетителей и тем самым спас жизнь заблокированной в огне девушке.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области — им, по предварительным данным, было подготовлено «окно» для побега на границе с Украиной, рассказывал президент России Владимир Путин. Он также подчеркивал, что Россия знает, что преступление совершено руками радикальных исламистов. Глава государства призвал найти заказчика. Жертвами теракта стали 139 человек, еще 182 пострадали. 24 марта было объявлено в России днем общенационального траура.