Врач перечислила несколько полезных для молодости кожи привычек

Дерматовенеролог Михайлова: сохранить красоту кожи помогут сон и грамотный уход

Сохранить красоту кожи надолго помогут грамотно подобранный уход и качественный сон, считает дерматовенеролог, косметолог, главный врач клиники инновационной̆ косметологии «Реформа» Наталья Михайлова. Несколько полезных привычек, позволяющих продлить молодость, она перечислила «Ленте.ру».

Михайлова заявила, что залог привлекательного вида кожи — в ее грамотном очищении. По словам врача, формировать эту привычку лучше с подросткового возраста, ведь благодаря ей удастся избежать большинства глобальных проблем с эпидермисом, связанных с гормональной перестройкой организма в этот период жизни.

В привычку должно войти, как отметила Михайлова, и ежедневное нанесение крема с SPF, это правило особенно важно соблюдать жителям южных регионов России.

Наносить защитный крем нужно круглогодично по утрам после уходовых процедур. Если хотите избежать раннего старения, защититься от рака кожи и надолго сохранить молодость и красоту, обязательно берегите кожу от ультрафиолета Наталья Михайлова дерматовенеролог, косметолог

Также кожу необходимо регулярно увлажнять, продолжила собеседница «Ленты.ру». Причем в хорошем увлажнении нуждается любая, а не только сухая или чувствительная кожа.

Помогает сохранить здоровье и красоту кожи, по словам дерматовенеролога, и качественный сон. Спать надо ложиться до 23:00, чтобы не упустить самое важное для молодости кожи время выработки мелатонина, объяснила врач.

И наконец, для здоровья кожи Михайлова посоветовала ежедневно пить достаточное количество чистой воды, сбалансированно питаться, а также отказаться от чрезмерного потребления фастфуда, сладостей, выпечки и газировки.

Ранее Наталья Михайлова призвала перестать демонизировать яйца и молоко. По ее словам, эти продукты полезны для кожи.