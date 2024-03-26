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14:57, 26 марта 2024Мир

Посольство Венгрии заподозрили в укрывательстве экс-президента Бразилии

El País: полиция Бразилии расследует сокрытие Болсонару в посольстве Венгрии

Фото: Ton Molina / Globallookpress.com

Федеральная полиция Бразилии начала расследовать сокрытие экс-президента страны Жаира Болсонару в посольстве Венгрии в бразильской столице. Об этом сообщает El País.

Сообщается, что бывший лидер Бразилии провел два дня на территории посольства Венгрии. Это произошло после того, как в ходе расследования о причастности к госперевороту у Болсонару конфисковали паспорт. Его адвокаты заявили, что причина пребывания на территории посольства заключалась в том, чтобы «поддерживать контакт с властями дружественной страны» и обсуждать политические сценарии двух государств.

В связи с инцидентом посол Венгрии Миклош Хамаи был вызван в министерство иностранных дел Бразилии, однако дипломат уклонился от ответа на большинство заданных ему вопросов, отмечает издание.

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Бывшего президента после этого могут превентивно заключить под стражу, так как он фигурирует сразу в нескольких расследованиях. При этом пока остается неясным, было ли пребывание Болсонару на территории посольства попыткой избежать дальнейшего следствия.

Ранее сообщалось, что Болсонару заподозрили в подготовке попытки госпереворота, совершенной тысячами его сторонников 8 января 2023 года, когда нынешний президент Луис Инасиу Лула да Силва пришел к власти после победы на выборах.

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      Лина Пивоварова
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