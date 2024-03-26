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14:47, 26 марта 2024Россия

Появились новые кадры из разрушенного в результате теракта «Крокуса»

МЧС России опубликовало новые кадры разбора завалов «Крокус Сити Холла»

В сети появились новые кадры разбора завалов разрушенного в результате теракта 22 марта «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске. Видео опубликовало МЧС России в Telegram.

На записи видно, что спасатели продолжают разбор завалов концертного зала, который был почти полностью уничтожен пожаром, устроенным преступниками. Судя по ролику, на месте также работают собаки, осуществляющие поиск тел, которые могут оставаться под обломками здания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что поисковая операция на месте теракта в «Крокус Сити Холле» продлится до 17:00 вторника, 26 марта. Кроме того, накануне Shot сообщал, что под завалами могут находиться еще 12 тел.

Группа вооруженных террористов атаковала «Крокус Сити Холл» в Красногорске вечером 22 марта. Преступники открыли прицельный огонь по посетителям, а также подожгли здание концертного зала, в результате чего оно частично обрушилось. По последним данным, жертвами теракта стали 139 человек, пострадали более 180. Согласно неофициальной информации, травмы получили до 360 человек.

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Террористы предприняли попытку скрыться на белом Renault Symbol, который в ночь на 23 марта обнаружили в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. В ходе погони автомобиль перевернулся. В результате правоохранители задержали четверых уроженцев Таджикистана. 25 марта суд арестовал их на два месяца.

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      Константин Лысяков
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