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04:02, 27 марта 2024Мир

Полковник высказался о риске участия Франции в украинском конфликте

Полковник Кошкин назвал инструкторов из Франции целью ВС РФ на Украине

Фото: Dragos Asaftei / Shutterstock / Fotodom

Риск прямого столкновения России и Франции в рамках украинского конфликта существует, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Он объяснил, что даже в случае отправки французов на Украину в качестве инструкторов, это все равно будут люди с оружием в руках, которые станут целью для России.

«Президент Франции Эммануэль Макрон, действительно, говорил о том, что собирается направить на Украину военных. Но чем они будут там заниматься? Даже если это инструкторы, они все равно остаются вооруженными людьми, которые будут законной целью для российских военных. И это важный момент. Так что опасность столкновения есть», — уверен Кошкин.

Он подчеркнул, что существует риск и эскалации конфликта в случае появления французов на Украине. Он также подчеркнул, что в случае отправки в зону конфликта регулярных частей, столкновение станет неизбежным.

«Это, определенно, вызовет непонимание. Вот США четко определились, что они не станут воевать против России на украинской Земле. А Макрон делает странные заявления», — считает полковник.

Ранее сообщалось, что Франция, возможно, вступит в прямое столкновение с Россией. Это произойдет в случае, если Украина потерпит крах на фронте. Вооруженные силы Франции могут разместиться вдоль государственной границы Украины с Белоруссией для защиты Киева от потенциального наступления.

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