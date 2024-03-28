Девушка отправилась искать бросающего под поезда монстра и попала под поезд

Yahoo News: в США девушка искала мифического человека-козла и попала под поезд

В американском штате Кентукки девушка отправилась на поиски мифического монстра и попала под поезд. Об этом сообщает Yahoo News.

26-летняя Рокель Бейн и ее бойфренд искали человека-козла. Согласно местной легенде, это наполовину человек, наполовину козел, живущий под железнодорожным мостом в городе Луисвилл. Он заманивает людей на мост и бросает их под колеса проезжающих поездов.

Девушка и ее бойфренд успели преодолеть заметную часть моста, прежде чем услышали шум приближающегося поезда. Места для пешеходов на мосту нет, а его длина составляет 235 метров, поэтому добежать до другого края они бы не успели. Высота моста — 30 метров, поэтому спастись, спрыгнув вниз, тоже невозможно.

В конце концов пара решила повиснуть на краю моста и так переждать поезд. Молодой человек успел это сделать, а девушка опоздала. Поезд отбросил ее в сторону, и она упала с 30-метровой высоты.

Медики не смогли ей помочь. Молодой человек не пострадал.

Ранее в Зимбабве полицейские обнаружили, как предполагается, группу гоблинов в чемодане у бизнесмена. «Они были потрясены, когда увидели внутри странных существ. Решили, что это гоблины, и побежали оттуда, что было сил», — рассказал очевидец.