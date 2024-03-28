Стало известно о досрочном прекращении работы HP в России

Mash: Hewlett-Packard досрочно завершила работу в России

Известный американский производитель принтеров и компьютеров Hewlett-Packard (HP), намеревавшийся работать в РФ до мая, досрочно прекратил операционную деятельность и отключил свой российский сайт, пишет Mash.

«До сегодняшнего дня служба поддержки и сервисы для клиентов работали штатно, теперь — нет. Обновить драйвера нельзя, устранить неполадки тоже», — говорится в публикации.

О начале выхода HP с рынков России и Белоруссии стало известно вскоре после начала военной спецоперации на Украине. По данным журналистов, поставки в Россию компания продолжала до февраля, параллельно занимаясь ликвидацией своего российского филиала ООО «Эйчпи инк».

Ранее в Hewlett-Packard оценили затраты на уход с российского рынка минимум в 23 миллиона долларов. В целом же, подсчитали аналитики, иностранные компании потеряли из-за ухода из России более 107 миллиардов долларов.