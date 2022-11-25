HP потратит на уход из России миллионы долларов

Расходы американской HP Inc на уход из России составят 23 миллиона долларов

Расходы американского производителя персональных компьютеров (ПК), принтеров и ноутбуков HP Inc на уход с российского рынка составят минимум 23 миллиона долларов. Такая оценка трат приведена в отчете HP Inc за 2022 финансовый год.

В то же время недополученная выручка может превысить 1 миллиард долларов. Столько, по словам исполнительного директора HP Inc Энрике Лореса, компания получила на российском рынке в 2021 году.

В целом в 2022 финансовом году, завершившемся 31 октября, прибыль компании упала вдвое по сравнению с прошлогодним отчетным периодом и составила 3,2 миллиарда долларов, выручка снизилась на 0,8 процента до 63 миллиардов долларов. Выручка направления по выпуску ПК в четвертом финансовом квартале упала на 13 процентов до 10,3 миллиарда долларов, а доходы от продаж принтеров снизились на 7 процентов до 4,5 миллиарда долларов. Чтобы снизить стоимость содержания штата и общие расходы, компания приняла решение уволить порядка 10 процентов сотрудников (4000-6000 человек), что позволит сэкономить 1,4 миллиарда долларов до конца 2025 года.

По информации аналитика ФГ «Финам» Леонида Делицына, чьи слова приводят «Ведомости», в российском представительстве HP Inc. работало около 500 человек. Каждому из них наверняка будет выплачено пособие за три месяца в размере приблизительно шести тысяч долларов, то есть общие расходы на оплату сотрудникам составят минимум три миллиона долларов.

На аннулирование контрактов пришлось около 70 процентов всех расходов HP Inc от ухода из России, убежден гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Сюда входят не только трудовые договоры, но и контракты на различные услуги. Например «печать как услуга», «оборудование как услуга», а также гарантийные обязательства, аренда офисов, обслуживание складов и так далее, перечисляет глава компании F+ imaging Дмитрий Купцов.

Делицын оценивает долю рынка HP Inc в России в 10 процентов. После ухода компании пострадают в первую очередь ее крупные корпоративные клиенты с договорами, заключенными в конце 2021 года и начале 2022 года. Основные риски будут связаны с отсутствием лицензионной поддержки и гарантийного обслуживания.

По оценкам Кускова, наибольшие сложности будут с замещением принтеров, так как на этом рынке в стране представлены аналоги разве что китайской Pantum и японской Brother. Однако оборудование HP, а также Xerox и Canon ввозят в рамках механизма параллельного импорта.

С начала марта HP Inc. перестала принимать заказы и поставлять технику на российский рынок в связи с военными действиями на Украине, а в конце мая объявила о полном уходе из страны.