Сын владельца «Крокуса» призвал пересмотреть закон о работе охраны из-за теракта

Эмин Агаларов: из-за теракта в «Крокусе» нужно пересмотреть закон об охране

В связи с терактом в «Крокус Сити Холле» нужно пересмотреть законодательство в части работы охраны. К этому призвал сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов в эфире «России 24».

«Мы действовали в рамках той базы, которую мы имели на тот момент», — сказал он.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура проверила деятельность сотрудников ЧОП, охранявших «Крокус». Проверка не выявила нарушений. Отмечается, что закон не требует наличия вооруженной охраны на таких массовых мероприятиях.

В свою очередь, депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что охранники «Крокуса» имели оружие, но не доставали его из оружейной комнаты и несли службу без спецсредств. Он призвал внести поправки в закон, обязав охранные фирмы обеспечить вооруженную охрану на объектах повышенной антитеррористической защищенности, включая аналоги концертного зала в Красногорске и крупные торговые центры.

22 марта 2024 года группа террористов соружием зашла «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыла огонь по посетителям. Они также подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. По последним данным, жертвами теракта стали более 140 человек, еще 360 пострадали.