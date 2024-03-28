В Кремле переадресовали СК вопрос о пропавших без вести при теракте в «Крокусе»

Песков переадресовал СК вопрос о пропавших без вести при теракте в «Крокусе»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос о пропавших без вести при теракте в «Крокус Сити Холле» и переадресовал его. Об этом пишет РИА Новости.

«Этот вопрос нужно обратить Следственному комитету», — сказал представитель Кремля журналистам, спросившим о том, учитывает официальное число жертв теракта пропавших без вести.

Ранее Следственный комитет (СК) России заявил «Ленте.ру», что в ведомство поступило 143 заявления о пропавших без вести в «Крокус Сити Холле». Сообщения поступают от близких и родных людей, посетивших концертный зал в день теракта.

Вечером 22 марта вооруженные террористы зашли в «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыли прицельный огонь по посетителям, а также подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. По последним данным, жертвами теракта стали 140 человек, еще 360 пострадали.