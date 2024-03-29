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16:08, 29 марта 2024Бывший СССР

В России высказались о позиции Таджикистана по расследованию теракта в «Крокусе»

Депутат Затулин: Таджикистан заинтересован в расследовании теракта в «Крокусе»

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин высказался о позиции Таджикистане по расследованию теракта в «Крокус Сити Холле». Депутат заявил «Ленте.ру», что Душанбе заинтересован в сотрудничестве с Россией по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане были задержаны девять человек по подозрению в связях с исполнителями теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Согласно имеющимся данным, все арестованные являются жителями города Вахдат.

Затулин ответил на вопрос «Ленты.ру» о возможности контактов российский и таджикских структур по факту этих задержаний. «Я уверен, что такие контакты уже осуществляются. Я не могу дать вам однозначный ответ, возможна ли их экстрадиция в Россию, они же граждане Таджикистана, находятся в Таджикистане. Привлечение наших следователей к работе этими задержанными вполне может быть затребовано, и это вполне осуществимо. Думаю, так, скорее всего, и будет», — сказал парламентарий.

Таджикистан заинтересован в том, чтобы мы были абсолютны уверены в его сотрудничестве по этому вопросу. (…) Руководство Таджикистана это подчеркивает на любой встрече

Константин Затулинпервый зампред комитета Госдумы по делам СНГ

Теракт в Подмосковье произошел вечером 22 марта. В здание «Крокус Сити Холла» в Красногорске перед концертом группы «Пикник» зашли несколько вооруженных мужчин, открывших огонь по посетителям.

После этого они подожгли концертный зал и покинули место происшествия. Подозреваемых в атаке на «Крокус» задержали на территории Брянской области. Все они были отправлены под арест до 22 мая.

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      Кирилл Садовский
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