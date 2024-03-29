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07:30, 30 марта 2024Мир

В Германии подсчитали количество въехавших в страну за два года мужчин с Украины

В ФРГ заявили, что за два года в страну въехало более 200 тысяч мужчин с Украины

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Парламентский статс-секретарь МВД Германии Махмут Оздемир заявил, что с 2022 года в ФРГ въехало более 200 тысяч мужчин с Украины. Количество въехавших в страну украинцев Оздемир подсчитал в рамках ответа на парламентский запрос члена бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Петра Быстрона. «Лента.ру» изучила соответствующие документы, опубликованные бундестагом.

«Сколько украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, въехавших в Германию в связи с войной на Украине, находилось в Германии по состоянию на 29 февраля 2024 года и сколько всего въехало в Германию по состоянию на 29 февраля 2024 года?», — спросил Быстрон.

В ответе Оздемир сослался на данные, предоставленные Центральным реестром иностранных граждан (AZR). «С 24 февраля 2022 года в Германию въехали 252 692 гражданина Украины мужского пола, которым на 31 января 2024 года было от 18 до 60 лет. По данным AZR, по состоянию на 31 января 2024 года в Германии все еще находились 209 842 человека. Данные по состоянию на 29 февраля 2024 года в настоящее время отсутствуют», — говорится в комментарии парламентского статс-секретаря.

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      Кирилл Садовский
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