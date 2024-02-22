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06:30, 22 февраля 2024Мир

В Германии подняли вопрос о передаче Киеву украинских призывников

В бундестаге ФРГ подняли вопрос о передаче Киеву украинских призывников

Фото: Yan Dorbronosov / Reuters

Член бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Беатрис фон Шторх обратилась к правительству Германии с вопросом о возможности передачи Киеву украинских мужчин призывного возраста. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим парламентским запросом, направленным депутатом в немецкий кабмин.

«По мнению федерального правительства, какие существуют препятствия для передачи Украине украинских мужчин призывного возраста, которые въехали в Федеративную Республику Германия после начала войны на Украине, и исключает ли федеральное правительство такую передачу Украине в будущем?» — спросила фон Шторх.

На вопрос парламентария о судьбе украинских призывников ответ предоставил парламентский статс-секретарь Минюста ФРГ Бенджамин Штрассер. Он объяснил, что правовую основу для подобных решений составляют Европейская конвенция о выдаче и Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Штрассер также призвал учитывать решение Федерального суда Германии, согласно которому основное право на отказ от военной службы с оружием является основанием для недопустимости экстрадиции, если она приведет к тому, что преследуемое лицо будет призвано на военную службу.

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«Пока у человека есть действующий вид на жительство в Германии, он имеет право оставаться в Германии. (...) Непрохождение украинской военной службы как таковое не может быть основанием для отказа в выдаче вида на жительство для временной защиты или для выдворения», — заключил парламентский статс-секретарь.

Ранее бывший спикер Верховной Рады Украины и лидер межфракционного объединения «Разумная политика» Дмитрий Разумков заявил, что действия отдельных представителей территориальных центров комплектования (ТЦК) привели к боязни украинцев перед военкомами. «Сегодня, видя защитников или не защитников в форме, начинают прятаться и переходить на другую сторону улицы», — сообщил Разумков.

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      Кирилл Садовский
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