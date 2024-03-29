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12:05, 29 марта 2024Наука и техника

Названо количество оставшихся у ВСУ Abrams

Эксперт Матвийчук: у ВСУ осталось около 25 американских танков Abrams

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Около 25 танков Abrams из 30 поставленных Киеву осталось в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Количество машин назвал военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru.

«По сообщениям, США поставили Украине 30 танков Abrams. Подбили пять. Значит, примерно, 25 машин у ВСУ осталось. Но, думаю, из 25 по техническим причинам несколько Abrams непригодны. Так что, остается 80 процентов от 25. Штук 20-23 еще в строю», — сказал он.

Киеву передали танки модификации M1A1 SA (Situational Awareness). Американская машина получила модернизированную систему управления огнем с тепловизионным прицелом второго поколения. Также танк оснащен урановой броней третьего поколения и пулеметной установкой командира с тепловизором. Считается, что переданные Киеву танки лишены части доработок, включая новую урановую броню.

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Ранее в марте российский боец с позывным Вескер сообщил, что динамическая защита танка Abrams не спасает американскую машину от поражения снарядами станкового гранатомета СПГ-9 «Копье».

В том же месяце командир российского расчета беспилотных летательных аппаратов с позывным Рассвет рассказал, что для вывода из строя американского танка M1 Abrams при помощи FPV-дрона нужно поразить моторный отсек или попасть в место между корпусом и башней.

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