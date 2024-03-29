Погибший в «Крокусе» полковник ГРУ воевал в Косово и Таджикистане

Погибший в «Крокусе» полковник ГРУ Мясников служил в Косово и Таджикистане

Полковник спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России Тимур Мясников, погибший при теракте в «Крокус Сити Холле», защищая свою семью, воевал в Косово и Таджикистане. О службе военного рассказал глава самарского отделения организации «Офицеры России» Артур Маливанчук на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, последние два года Мясников провел в зоне специальной военной операции (СВО) и перед гибелью приехал в отпуск к жене и сыну. «Боевой офицер, воевавший в Косово, Таджикистане, последние два года уничтожал националистов на Донбассе», — написал Маливанчук.

В беседе с ОСН он также сообщил, что 29 марта прошла церемония прощания с погибшим, на которую приехали коллеги спецназовца из Казани и Самары. Маливанчук добавил, что Мясников постоянно стремился в зону СВО. «Послужит там несколько месяцев, вернется домой, проведает семью и обратно», — сказал собеседник издания, добавив, что все, кто знал полковника ГРУ, будут помогать его семье.

Мясников погиб, закрыв от огня террориста жену и сына, с которыми пришел на концерт. В мужчину попали три пули. Спасти его жизнь врачам не удалось.

Об аналогичной истории рассказал глава Люберец Владимир Волков. По его словам, в «Крокусе», закрывая свою семью, погиб глава управления дорожного хозяйства города Олег Шиховцев.

22 марта группа террористов проникла в концертный зал «Крокус Сити Холл», где проходил концерт группы «Пикник» и чемпионат России по танцевальному спорту. Вооруженные мужчины открыли огонь по посетителям и подожгли здание, заблокировав внутри людей. По последним данным, жертвами теракта стали 143 человека. Еще 551 человек, по неофициальной информации, пострадал.

Преступники попытались скрыться на белом Renault Symbol. В ночь на 23 марта их задержали в ходе погони в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. Исполнителями теракта оказались четверо уроженцев Таджикистана. Суд арестовал их на два месяца.