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16:47, 29 марта 2024Мир

Польша приостановила участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе

Президент Анджей Дуда подписал закон о прекращении участия Польши в ДОВСЕ
СюжетРоссия и НАТО:
Анджей Дуда

Анджей Дуда. Фото: Martyna Niecko / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о приостановке Варшавой своего участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы польского лидера.

«Президент Польши подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года», — указала пресс-служба.

7 ноября 2023 года Россия вышла из ДОВСЕ. В МИД подчеркнули, что Москва не сожалеет по этому поводу и считает себя абсолютно правой в данном решении. В мае Россия денонсировала договор. Тогда же замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что коллективный Запад своими действиями сделал для России невозможным участие в договоре. Дипломат объяснил это выход России присоединением Финляндии и Швеции в НАТО

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      Глеб Бажуткин
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