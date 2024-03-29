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18:28, 29 марта 2024Спорт

Россия запросила экстрадицию Промеса из ОАЭ

De Telegraaf: Россия запросила экстрадицию легионера «Спартака» Промеса из ОАЭ

Фото: Stupnikov Alexander / Globallookpress.com

Россия запросила экстрадицию нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на De Telegraaf.

«Квинси Промес заявил в тюрьме, что надеется на экстрадицию из Дубая в Россию, чтобы на время избежать приговора в Нидерландах», — говорится в сообщении. Отмечается, что в России легионер обвиняется в налоговом мошенничестве.

Ранее стало известно, что Промес задолжал Федеральной налоговой службе России почти 400 тысяч рублей. Юрист Татьяна Завьялова объяснила, что игрока вероятнее экстрадируют в Нидерланды, так как он является гражданином этой страны.

29 февраля футболист был задержан на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что попал в аварию и покинул место происшествия. Спустя две недели Промеса арестовали по запросу прокуратуры Нидерландов для возможной дальнейшей экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.

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      Дарья Коршунова
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