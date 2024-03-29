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00:36, 30 марта 2024Спорт

За победившего на ЧМ американского фигуриста призвали поблагодарить Россию

Чайковский: американцы должны нам памятник поставить за фигуриста Малинина

Фото: Adam Cairns-USA TODAY Sports / Reuters

Журналист Анатолий Чайковский оценил победу американского фигуриста Ильи Малинина на чемпионате мира-2024. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Чайковский напомнил, что родители спортсмена — бывшие фигуристы Роман Скорняков и Татьяна Малинина, родившиеся в СССР и представлявшие Россию и Узбекистан. По словам журналиста, мать, тренируя сына, передала ему лучшие черты отечественной школы фигурного катания. «Малинин катается, как наш фигурист. Да американцы должны нам памятник поставить за такого мальчика!» — призвал он к благодарности.

24 марта Малинин впервые в карьере выиграл ЧМ. На турнире 19-летний фигурист, который родился и вырос в США, установил рекорд по баллам за произвольную программу, набрал 227,79 балла.

15 сентября 2022-го Малинин впервые в истории чисто исполнил четверной аксель на турнире U.S. International Classic. После этого он попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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      Андрей Стрельцов
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