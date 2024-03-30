Мать напавшего на «Крокус» террориста извинилась за сына. Какие подробности из прошлого вскрылись про Фаридуни?

Мать террориста Фаридуни извинилась перед родственниками жертв в «Крокусе»

Мать напавшего на «Крокус» террориста Шамсидина Фаридуни (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Муассар Заргарова извинилась перед родственниками жертв за действия своего сына.

«Я прошу прощения от имени своей семьи у родственников [людей], которые погибли. Они тоже мамы, у них есть сыновья, у них есть мамы», — сказала женщина. Она также обратилась к сыну, попросив рассказать, кто «втянул» его в совершение преступления.

Cыночек, зачем ты это сделал? Для чего? Для кого? Если для Бога, ты никогда шахидом не станешь Муассар Заргарова Мать Шамсидина Фаридуни

Мать рассказала про развратное прошлое Фаридуни

Также Заргарова рассказала, что ее сын попал в тюрьму на родине в Таджикистане, учась в десятом классе. Она призналась, что юноша оказался за решеткой по статье 142 УК Таджикистана «Развратные действия». Каких-либо подробностей этого эпизода жизни сына она не раскрыла, также осталось неизвестным, какой срок отсидел Фаридуни.

Освободившись, тот устроился работать на стройку, а затем стал трудиться в хлебопекарне. После этого он поехал в Россию, по словам матери, на этот шаг его толкнуло желание жениться.

Ранее тетя Фаридуни, Гулбиби Заргарова рассказала, что Шамсидин поехал в Россию, чтобы заработать деньги на покупку земли и строительство дома для своей семьи. Она также вспомнила эпизод с сексуальным домогательством, после которого Фаридуни оказался под арестом. При этом, отметила она, в целом он был «спокойным мальчиком, его разговоры и поведение не вызывали подозрений».

Семью Фаридуни увезли из их дома в селе

23 марта семью Фаридуни увезли из дома, расположенного в кишлаке Лойоб недалеко от города Гиссар, в 50 километрах от столицы республики Душанбе. Супруга дяди Шамсидина рассказала, что «люди в официальной форме» забрали отца Шамсидина, его мать, брата, жену с 8-месячным ребенком, а также тещу, дядю и двоюродных братьев. Дом опечатали и поставили рядом с ним наряд милиции.

Тогда жена старшего брата Шамсидина Гульбахор Джонова сказала, что ей очень больно из-за трагедии. Женщина выразила соболезнования российскому народу в связи с произошедшим.

После теракта в «Крокусе» президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Глава республики осудил теракт и заявил о солидарности с российским народом. Он также заявил о готовности Душанбе совместно с Москвой и дальше бороться с терроризмом и подчеркнул, что «террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии».