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17:03, 28 марта 2024Бывший СССР

Семью террориста из «Крокуса» увезли из их дома в Таджикистане

Asia Plus: семью напавшего на «Крокус» Фаридуна увезли из дома в Таджикистане
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Шамсидин Фаридун

Шамсидин Фаридун. Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

В Таджикистане семью Фаридуна Шамсиддина (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), подозреваемого в теракте в «Крокус Сити Холле», увезли из дома в селе, их местонахождение неизвестно. Об этом пишет портал Asia Plus.

Сообщается, что из дома, расположенного в селе Лойоби, в 25 километрах от Душанбе, забрали отца Шамсиддина, его мать, брата, жену с 8-месячным ребенком, а также тещу, дядю и двоюродных братьев. Журналистам это подтвердили их соседи.

Супруга дяди Шамсиддина рассказала, что это были «люди в официальной форме». По ее словам, их увезли 23 марта в неизвестном направлении.

Она также рассказала о самом Шамсиддине, что в детском возрасте (не уточняется, в каком именно) он арестовывался за сексуальные домогательства. Последовало ли какое-либо наказание, также не сообщается. В целом он был «спокойным мальчиком, его разговоры и поведение не вызывали подозрений», добавила женщина.

Кроме того, по ее словам, за несколько дней до теракта Шамсиддин позвонил тестю и позвал на некую работу в Москву. Тот якобы приехал в российскую столицу, но не смог его найти. О какой работе шла речь, женщина не уточнила.

Ранее жена старшего брата Шамсиддина Гульбахор Джонова сказала, что ей очень больно из-за трагедии. Женщина выразила соболезнования российскому народу в связи с произошедшим.

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      Антон Похиляк
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