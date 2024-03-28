Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:15, 28 марта 2024Бывший СССР

«Я как мать за них болею». Родственница одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» высказалась о произошедшем

Жена брата обвиняемого в теракте Фаридуни заявила о боли из-за «Крокуса»

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Жена старшего брата фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Шамсиддина Фаридуни Гульбахор Джонова сказала, что ей очень больно из-за трагедии.

Женщина выразила соболезнования российскому народу в связи с произошедшим.

Я как мать молюсь за Россию, за их потерянных родных... Я как мать за них болею

Гульбахор Джоновародственница обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе»
Материалы по теме:
Ответственность за теракт в «Крокусе» взял «Вилаят Хорасан». Что известно об этой ячейке «Исламского государства»?
Ответственность за теракт в «Крокусе» взял «Вилаят Хорасан».Что известно об этой ячейке «Исламского государства»?
26 марта 2024
Безоружная охрана, запертые двери и водяные бомбы. Что помешало спасти жизни людей во время теракта в «Крокус Сити Холле»
Безоружная охрана, запертые двери и водяные бомбы.Что помешало спасти жизни людей во время теракта в «Крокус Сити Холле»
27 марта 2024
«На третий день началась истерика» Выжившие в самых страшных терактах России — о том, что ждет уцелевших в «Крокусе»
«На третий день началась истерика»Выжившие в самых страшных терактах России — о том, что ждет уцелевших в «Крокусе»
Сегодня

Братьев Шамсиддина забрали на допрос

В свою очередь, тетя Фаридуни, Гулбиби Заргарова сообщила, что трех братьев обвиняемого забрали на допросы в Таджикистане.

Почему он так поступил, что с ним случилось, не знаю... Я сейчас здесь с детьми его братьев, их всех забрали

Гулбиби Заргароватетя обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе»

Женщина рассказала, что Шамсиддин поехал в Россию, чтобы заработать деньги на покупку земли и строительство дома для своей семьи.

Шамсиддин Фаридуни родился в кишлаке Лойоби города Гиссар в 50 километрах от Душанбе. Он уехал на заработки в Москву полгода назад, а до этого работал пекарем.

26 марта дом Фаридуни в Таджикистане опечатали. Построенное из цементных блоков здание выглядит скромно.

Соседка обвиняемого рассказала, что всех членов семьи «увезли вчера в Душанбе люди в форме». У дома дежурит сотрудник милиции, он запретил фотографировать или снимать на видео дом без разрешения следствия.

Материалы по теме:
«Застрелил людей. За деньги» По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» арестованы семь человек. Что о них известно?
«Застрелил людей. За деньги»По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» арестованы семь человек. Что о них известно?
26 марта 2024
«Это насилие направлено против всех» Терроризм остается большой проблемой для всего мира. Что мешает с ним бороться?
«Это насилие направлено против всех»Терроризм остается большой проблемой для всего мира. Что мешает с ним бороться?
11 марта 2024
«Вчера уже прошло, изменить его нельзя» Кем были и чем жили люди, погибшие от рук террористов в «Крокус Сити Холле»
«Вчера уже прошло, изменить его нельзя»Кем были и чем жили люди, погибшие от рук террористов в «Крокус Сити Холле»
25 марта 2024

Рахмон взял на контроль часть расследования теракта

После теракта в «Крокусе» президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Глава республики осудил теракт и заявил о солидарности с российским народом. Он также заявил о готовности Душанбе совместно с Москвой и дальше бороться с терроризмом и подчеркнул, что «террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии».

Также Рахмон взял под личный контроль часть разбирательства по трагедии в Красногорске, которая проводится в Душанбе. Власти и правоохранители Таджикистана организовали следственные мероприятия с родными обвиняемых в теракте.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Я как мать за них болею». Родственница одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» высказалась о произошедшем

      Во Франции рассказали о тактике Путина против ВСУ

      Заложница «Норд-Оста» указала на схожесть терактов на Дубровке и в «Крокусе»

      Раскрыт способ справиться с бессонницей

      Путин отметил важность сохранения единства культурного пространства России

      Военный врач перехватил управление танком и помешал прорыву ВСУ

      Японского журналиста поразила поездка в Мариуполь

      Россиянам сообщили об увеличении одного вида пенсий с 1 апреля

      Россиянка побывала в Узбекистане и раскрыла странные привычки местных

      Стало известно о бизнесе фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше