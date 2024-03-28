«Я как мать за них болею». Родственница одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» высказалась о произошедшем
Жена старшего брата фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Шамсиддина Фаридуни Гульбахор Джонова сказала, что ей очень больно из-за трагедии.
Женщина выразила соболезнования российскому народу в связи с произошедшим.
Я как мать молюсь за Россию, за их потерянных родных... Я как мать за них болею
Братьев Шамсиддина забрали на допрос
В свою очередь, тетя Фаридуни, Гулбиби Заргарова сообщила, что трех братьев обвиняемого забрали на допросы в Таджикистане.
Почему он так поступил, что с ним случилось, не знаю... Я сейчас здесь с детьми его братьев, их всех забрали
Женщина рассказала, что Шамсиддин поехал в Россию, чтобы заработать деньги на покупку земли и строительство дома для своей семьи.
Шамсиддин Фаридуни родился в кишлаке Лойоби города Гиссар в 50 километрах от Душанбе. Он уехал на заработки в Москву полгода назад, а до этого работал пекарем.
26 марта дом Фаридуни в Таджикистане опечатали. Построенное из цементных блоков здание выглядит скромно.
Соседка обвиняемого рассказала, что всех членов семьи «увезли вчера в Душанбе люди в форме». У дома дежурит сотрудник милиции, он запретил фотографировать или снимать на видео дом без разрешения следствия.
Рахмон взял на контроль часть расследования теракта
После теракта в «Крокусе» президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Глава республики осудил теракт и заявил о солидарности с российским народом. Он также заявил о готовности Душанбе совместно с Москвой и дальше бороться с терроризмом и подчеркнул, что «террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии».
Также Рахмон взял под личный контроль часть разбирательства по трагедии в Красногорске, которая проводится в Душанбе. Власти и правоохранители Таджикистана организовали следственные мероприятия с родными обвиняемых в теракте.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.