«Я как мать за них болею». Родственница одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» высказалась о произошедшем

Жена брата обвиняемого в теракте Фаридуни заявила о боли из-за «Крокуса»

Жена старшего брата фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Шамсиддина Фаридуни Гульбахор Джонова сказала, что ей очень больно из-за трагедии.

Женщина выразила соболезнования российскому народу в связи с произошедшим.

Я как мать молюсь за Россию, за их потерянных родных... Я как мать за них болею Гульбахор Джонова родственница обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе»

Братьев Шамсиддина забрали на допрос

В свою очередь, тетя Фаридуни, Гулбиби Заргарова сообщила, что трех братьев обвиняемого забрали на допросы в Таджикистане.

Почему он так поступил, что с ним случилось, не знаю... Я сейчас здесь с детьми его братьев, их всех забрали Гулбиби Заргарова тетя обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе»

Женщина рассказала, что Шамсиддин поехал в Россию, чтобы заработать деньги на покупку земли и строительство дома для своей семьи.

Шамсиддин Фаридуни родился в кишлаке Лойоби города Гиссар в 50 километрах от Душанбе. Он уехал на заработки в Москву полгода назад, а до этого работал пекарем.

26 марта дом Фаридуни в Таджикистане опечатали. Построенное из цементных блоков здание выглядит скромно.

Соседка обвиняемого рассказала, что всех членов семьи «увезли вчера в Душанбе люди в форме». У дома дежурит сотрудник милиции, он запретил фотографировать или снимать на видео дом без разрешения следствия.

Рахмон взял на контроль часть расследования теракта

После теракта в «Крокусе» президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Глава республики осудил теракт и заявил о солидарности с российским народом. Он также заявил о готовности Душанбе совместно с Москвой и дальше бороться с терроризмом и подчеркнул, что «террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии».

Также Рахмон взял под личный контроль часть разбирательства по трагедии в Красногорске, которая проводится в Душанбе. Власти и правоохранители Таджикистана организовали следственные мероприятия с родными обвиняемых в теракте.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.