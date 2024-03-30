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07:00, 30 марта 2024Россия

Террористы в «Крокусе» стрельбой удерживали людей среди рядов горящих кресел

Пострадавшая в «Крокусе»: террористы стреляли в прятавшихся среди горящих кресел

Кадр: Telegram-канал Mash

Террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл» в Красногорске, стрельбой удерживали людей среди рядов горящих кресел. Об этом рассказала получившая во время теракта ингаляционный ожог первой степени москвичка Екатерина Сырина.

По ее словам, с ней в одной палате лежали женщины, находившиеся в партере, где террористы подожгли кресла. «Они лежали между рядами, над ними горели кресла, капал пластик, а стоило понять голову, как человека убивали. У них ожоги от пламени, от раскалившихся металлических частей кресел», — поделилась Екатерина,

Ранее выжившая в теракте Татьяна Козлова рассказала, что части посетителей концерта пришлось ползти к дверям между кресел, так как встать было невозможно. При этом пули террористов рикошетили от сидений.

Еще одна находившаяся в зале во время теракта россиянка рассказала «Ленте.ру», что в момент начала стрельбы многие продолжали сидеть на креслах. Когда хлопки стали громче, они с подругой легли между кресел на балконе. После этого ее спутница заметила поваливший от сидений в партере дым, и женщины выбежали на третий этаж. Пробираясь к выходу из здания россиянки натыкались на лежащих в крови людей, а возле выхода уперлись в толпу.

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Группа террористов атаковала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, где проходил концерт группы «Пикник» и чемпионат России по танцевальному спорту, 22 марта. Вооруженные мужчины открыли прицельный огонь по посетителям и подожгла здание, заблокировав внутри людей. По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека. Еще 551, по неофициальной информации, пострадали.

Преступников удалось задержать в ночь на 23 марта в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области, когда они пытались скрыться на белом Renault Symbol. Исполнителями теракта оказались четверо уроженцев Таджикистана. Суд арестовал их на два месяца. Впоследствии были задержаны еще несколько подозреваемых в причастности к теракту.

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      Константин Лысяков
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