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14:51, 29 марта 2024Россия

Выжившая в «Крокусе» россиянка рассказала о своем спасении от террористов

Пережившая теракт в «Крокусе» Козлова: ползли, потому что встать было нереально

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Части посетителей концерта группы «Пикник», спасавшихся во время атаки на «Крокус Сити Холл», пришлось ползти к дверям между кресел, так как встать было невозможно. Об этом изданию РЕН ТВ сообщила Татьяна Козлова — одна из переживших теракт.

По словам Козловой, не все зрители сразу поняли, что стали целью террористов, а когда это осознание пришло, то части зрителей оставалось спасаться ползком.

«Рикошет начался от сидений. Это было, конечно, очень страшно. У одного ребенка, у девочки, началась жуткая паника. Мама ее успокаивала. Мы ползли к выходу, потому что встать было практически нереально», — рассказала она.

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22 марта четверо вооруженных людей ворвались в здание «Крокуса» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта стали 144 человека, пропавшими без вести числятся 95 человек.

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