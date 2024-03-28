Пострадавшая при теракте в «Крокусе» раскрыла детали спасения от террористов

Выжившая в «Крокусе» рассказала «Ленте.ру», что выбралась на МКАД ради спасения

Пострадавшая при теракте в «Крокус Сити Холле» по имени Рита* (имя изменено) рассказала, что пришла на концерт с подругой и спаслась благодаря ей. Своей историей она поделилась с «Лентой.ру».

Рита и ее подруга Ира* (имя изменено) уже посещали концерт «Пикника» в «Крокусе» в 2014 году, и решили завести традицию ходить на выступление группы раз в 10 лет.

У нас был балкон на третьем этаже, 13 ряд, 115-116 место — это почти середина ряда. Нас пропустили люди, мы только дошли до своих мест и не успели сесть, как начались звуки стрельбы. Мне очень повезло, что я оказалась там не одна, а с подругой, которая имела в юности определенный опыт с оружием. Она мой герой, без нее я, наверное, там и осталась. Она поняла, что стреляют, и говорит: "Началась какая-то херня, давай выбираться", а я не поняла, не было осознания того, что что-то такое происходит, но я ее послушалась пострадавшая

Многие продолжали сидеть, но большинство начало спускаться к выходу, вспомнила Рита. Так как проход был полностью забит людьми, подруги стали переступать через сиденья. «Звуки стрельбы были со всех сторон, но в какой-то момент они как будто приблизились, и мы легли между кресел. Потом Ира говорит: "Все, давай, наверх бежим", потому что она увидела, что внизу что-то полыхнуло, и я тоже увидела, что дым повалил. Мы побежали на верхний выход, через который зашли, и вышли на третий этаж. Там было меньше народу, потому что очень много людей пошли вниз», — сообщила собеседница «Ленты.ру».

Люди бежали против движения эскалатора

По словам Риты, они дошли до эскалатора, но дорожка, ведущая вниз, была переполнена людьми. На другой — почти никого не было.

Ира говорит: "беги против движения, беги, как можешь". Я побежала, и она побежала. Навстречу нам были люди. Судя по всему, они в этот момент убегали от террористов, но мы их не видели. Такое, знаете, в этот момент немножко туннельное зрение, просто есть цель и ты туда идешь, а цель была — на выход. Оставаться внутри было нельзя, потому что начался пожар. Как-то так это было в моменте пострадавшая

«Мы побежали против движения, спустились прям на каких-то непонятных силах, дыхание заканчивалось, но надо было как-то это делать, и мы дошли, спрятались в углу. Там, получается, было очень много людей, которые кучками прятались. Рядом с нами просвистели пули, срикошетили то ли от урны, то ли от вазы», — описала очевидица.

Мужчины пытались разбивать стекло урнами

По словам Риты, поблизости оказался эвакуационный выход, и подруги пошли к нему, но там была пробка. Навстречу им тоже пытались подняться люди, потому что внизу тоже стреляли.

«Стрельба была все время, эти звуки не прекращались. Мы постояли в пробке немножко и вернулись обратно, спрятались рядом за колонну, но поняли, что оставаться все равно долго здесь нельзя, надо выходить, и как раз в это время дверь эвакуационного выхода опустела, мы спустились на первый этаж и побежали вдоль стеклянной стены. Мужчины пытались урнами разбивать стекло, но у них ничего не получалось. Вход, в который мы заходили изначально, был далеко. Ближе были какие-то другие стеклянные двери, там была открыта всего одна створка, и к ней бежали люди, человек, наверное, 30 или 40. Давка была сильная. Рядом со мной стоял маленький мальчик, и его отец пытался как-то защищать. Мы старались как минимум на ребенка не давить», — сказала она.

Пока мы бежали к этому входу я увидела мертвых людей, которые лежали в луже крови. Я стояла в этих дверях, в этой пробке, пока все давились, я только что увидела мертвого человека и понимала, что сейчас в любой момент нас всех могут начать расстреливать в спину и мы ничего с этим не сделаем. Вот этот момент, конечно, один из самых страшных моментов, которые я в жизни переживала пострадавшая

Пережившие теракт останавливали встречные машины

Выбравшись из здания, женщины и еще несколько десятков людей перебежали парковку, забрались на МКАД и начали останавливать машины, чтобы поскорее уехать. «Мы были все перемазанные в грязи, потому что подъем на МКАД такой: снег, грязь, весна, слякоть. Они просто объезжали нас и уезжали. Я вломилась в какое-то такси, которое не смогло от меня уехать. Говорю: "Пожалуйста, отвези меня куда-нибудь, я заплачу любые деньги". А Ира говорит: "Лезь в машину, ты чего его уговариваешь"», — призналась Рита.

Наверное, мы уже только дома что-то начали осознавать. На самом деле, это все прошло очень быстро, я потом, уже когда выбралась, позвонила в 112, и у меня на часах начало звонка было 20:12, а в моей голове прошла вечность пострадавшая

Рита рассказала, что из-за дыма ее два дня тошнило и рвало. «Два дня, и я уже почти не кашляю, у меня уже прошла осиплость. Я очень легко отделалась, синяки и кровоподтеки даже не считаю», — заключила она.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и в самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.