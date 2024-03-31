В России прошел девятый день после теракта в «Крокусе»

На 9 день после теракта в «Крокусе» прошли панихида и благотворительный концерт

На девятый день после теракта в «Крокус Сити Холле» у народного мемориала прошла панихида и благотворительный концерт. У стен концертного зала зажгли фигуры журавлей, которые составлены из свечей.

Память жертв теракта почтили минутой молчания, после чего около здания дал концерт симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева.

По последней информации пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области, число погибших в результате теракта выросло до 144 человек.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все подозреваемые были задержаны. Их арестовали до 22 мая.