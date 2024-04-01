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10:26, 1 апреля 2024Силовые структуры

Главу российского полигона осудили за строительство бани при помощи подчиненных

В Кургане суд приговорил бывшего директора шуховского полигона Ермакова

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Кургане суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно бывшего директора шуховского полигона Александра Ермакова. Об этом сообщил Ura.ru.

Мужчину также оштрафовали на 70 тысяч рублей. Его признали виновным по статьям 160 («Растрата») и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

По версии следствия, Ермаков привлекал к строительству своей бани рабочих полигона. При этом он вносил в табель данные об отработке ими рабочих часов. Осужденный также на деньги предприятия отремонтировал машину. Еще правоохранители обнаружили, что из служебного гаража были спилены трубы, которые затем стали частью забора на даче Ермакова.

Ранее правоохранители задержали заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги по подозрению в хищении 600 миллионов рублей.

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      Варвара Митина
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