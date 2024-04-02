Деньги на покупку квадроциклов выделят одной категории россиян

Членам саамских родовых общин Мурманской области выделят деньги на квадроциклы

Членам саамских родовых общин выделят деньги на покупку квадроциклов. О поддержке этой категории россиян сообщает портал «СеверПост».

Как уточняет издание, помощь саамам — представителям коренного малочисленного народа России — будет направлена из бюджета Мурманской области.

Всего на закупку необходимого оборудования и техники, среди которой также электрогенераторы, прицепы и моторные лодки, будут выделены 4 миллиона рублей — их распределят между представителями 19-ти общин.

По данным Ассоциации коренных малочисленных народов России, в стране проживают чуть более полутора тысяч саамов, причем часть из них покинули тайгу и обосновались в городах.

Ранее сообщалось, что укладу саамов угрожает потепление в Арктике, которое происходит в четыре раза быстрее, чем предполагалось ранее. Принадлежащие саамам олени, которые приспособились к суровым условиям полярного региона, не могут адаптироваться к более теплому климату.