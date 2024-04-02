Госдума поддержала списание процентов по кредитам участникам СВО

Госдума приняла законопроект о списании процентов по кредитам участникам СВО

Госдума приняла законопроект о списании начисленных в период кредитных каникул процентов по потребительским кредитам для участников специальной военной операции (СВО), сообщает ТАСС.

Согласно поддержанному в парламенте документу, банкам возместят половину недополученных доходов, что потребует выделения около 5,7 миллиарда рублей бюджетных средств. Также отмечается, что в случае, если на дату вступления в силу закона кредитные каникулы будут завершены, кредитор обязан в течение 10 дней направить военнослужащему уведомление об отсутствии обязанности по уплате процентов, а также уточненный график платежей.

Если же заемщик к этому времени уже выплатил проценты, эти средства должны пойти на погашение основного долга по кредиту. В случае его полного погашения, возмещение осуществят в счет других кредитов (займов) участника СВО, говорится в публикации.

Законопроект в начале марта внесло на рассмотрение депутатов правительство РФ. Изменения коснутся призванных на военную службу в рамках мобилизации, а также всех участников СВО, включая сотрудников Росгвардии, выполняющих соответствующие задачи.

Ранее стало известно, что в России продлили до конца 2024 года кредитные каникулы для участников спецоперации и их семей. Как следует из новой редакции документа, банки не смогут требовать досрочного возврата кредита, если поручитель по нему был мобилизован и погиб.