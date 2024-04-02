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03:37, 2 апреля 2024Россия

Патрушев заявил, что НАТО готовит диверсантов для операций против России. Что еще стало известно о планах альянса?

Патрушев заявил о подготовке инструкторами НАТО наемников для операций против РФ

Фото: Sputnik / Reuters

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что инструкторы НАТО готовят диверсантов, которые будут принимать участие в антироссийских операциях. По его словам, подготовка ведется в различных государствах. Патрушев добавил, что Североатлантический альянс не гнушается использовать террористов для достижения своих целей.

Как указал секретарь Совбеза, Соединенные Штаты Америки (США) используют блок как инструмент для проведения «гибридных войн». «Его члены послушно выполняют установки на применение экономических санкций, "замораживание" финансовых средств, на осуществление разведывательной деятельности, психологических операций и кибератак, привлекаются к акциям подрыва и дезорганизации системы государственного управления стран, не согласных с политикой англосаксов», — подчеркнул спикер.

Патрушев назвал ослабление России целью коллективного Запада

Патрушев сообщил, что на протяжении многих лет целью западных стран является ослабление РФ. Он объяснил, что коллективный Запад планирует убрать Россию как политического и экономического конкурента, а затем и вовсе стереть страну с политической карты мира путем расчленения.

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Комментируя слова главы военного комитета НАТО Роба Бауэра о готовности к войне с Россией, секретарь Совбеза заявил, что подобные высказывания соответствуют духу политики альянса. Патрушев также напомнил о докладе генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Примечательно, что главной задачей в документе указывается не только «сдерживание» России, но и Китая.

То есть Североатлантический альянс, не стесняясь, вышел за пределы географического мандата и открыто заявил о глобальных амбициях

Николай Патрушевсекретарь Совета Безопасности Российской Федерации

Секретарь Совбеза рассказал о планах США на Украину

Патрушев сообщил, что США намерены использовать Украину как подконтрольную им антироссийскую территорию. Спикер указал, что де-факто НАТО является стороной конфликта на Украине, принимая участие в обстрелах регионов РФ. По этой причине требуется демилитаризация государства, уверен секретарь Совбеза.

Он объяснил, что после 2014 года с подачи Североатлантического альянса и США Украина захотела решить вопрос «строптивых» регионов «жестким силовым путем». Имеются неопровержимые доказательства этого факта, добавил Патрушев. «Усиленная милитаризация Украины началась после совершенного Западом госпереворота в Киеве в феврале 2014 года и устроенного укронацистами геноцида русскоязычного населения», — заявил он.

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      Маргарита Пименова
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