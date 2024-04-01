В Совбезе прокомментировали заявления о готовности НАТО к конфликту с Россией

Патрушев: слова о готовности НАТО к войне с Россий — в духе политики альянса

Слова главы военного комитета НАТО Роба Бауэра о готовности к войне с Россий — в духе политики альянса. Такую точку зрения в интервью «Аргументам и фактам» высказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

«Это заявление идет в русле всей натовской политики», — сказал он, добавив, что альянс «вышел за пределы географического мандата и открыто заявил о глобальных амбициях».

В этом же интервью Патрушев рассказал, что НАТО использует террористов в своих целях.

В конце марта Бауэер заявил, что альянс готов к конфликту с Москвой, однако в настоящее время у НАТО нет доказательств, что Россия готовится к нападению.