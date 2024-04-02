Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:03, 2 апреля 2024Россия

В России заявили о планах Киева жестко решить вопрос со «строптивыми» регионами

Патрушев: Киев с подачи НАТО хотел жестко решить вопрос со строптивыми регионами
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Украина с подачи США и НАТО после февраля 2014 года хотела крайне жестко силовым путем решить вопрос «строптивых» регионов. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, существуют неопровержимые данные, подтверждающие планы Киева. «Усиленная милитаризация Украины началась после совершенного Западом госпереворота в Киеве в феврале 2014 года и устроенного укронацистами геноцида русскоязычного населения», — заявил Патрушев.

Он также добавил, что Североатлантический альянс фактически является стороной украинского конфликта и «активно участвует в организации обстрелов украинскими неонацистами российских территорий».

Патрушев также сообщил, что инструкторы НАТО готовят диверсантов для участия в операциях против России.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Подполье заявило о нашествии «азовцев» в Харьков

      Анонсировано важное нововведение в Петербурге

      В России заявили о планах Киева жестко решить вопрос со «строптивыми» регионами

      Популярная 58-летняя актриса показала фигуру в бикини и восхитила фанатов

      Патрушев назвал цель антироссийской политики США

      Советник Зеленского назвал причину назначения Залужного и Данилова послами

      В Совбезе прокомментировали заявления о готовности НАТО к конфликту с Россией

      Патрушев рассказал о подготовке диверсантов НАТО для операций против России

      Мужчина уговорил жену на секс втроем и удивился ее выбору партнера

      На Украине рассказали о способных сносить жилые многоэтажки российских бомбах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше