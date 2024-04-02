В России заявили о планах Киева жестко решить вопрос со «строптивыми» регионами

Патрушев: Киев с подачи НАТО хотел жестко решить вопрос со строптивыми регионами

Украина с подачи США и НАТО после февраля 2014 года хотела крайне жестко силовым путем решить вопрос «строптивых» регионов. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, существуют неопровержимые данные, подтверждающие планы Киева. «Усиленная милитаризация Украины началась после совершенного Западом госпереворота в Киеве в феврале 2014 года и устроенного укронацистами геноцида русскоязычного населения», — заявил Патрушев.

Он также добавил, что Североатлантический альянс фактически является стороной украинского конфликта и «активно участвует в организации обстрелов украинскими неонацистами российских территорий».

Патрушев также сообщил, что инструкторы НАТО готовят диверсантов для участия в операциях против России.