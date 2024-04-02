Патрушев рассказал о подготовке диверсантов НАТО для операций против России

Патрушев заявил, что инструкторы НАТО готовят наемников для операций против РФ

Инструкторы НАТО готовят диверсантов для участия в операциях против России. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он уточнил. что подготовка ведется на территории ряда стран. В качестве живой силы используются наемники, добавил Патрушев.

В той же беседе секретарь Совбеза указал, что Североатлантический альянс не гнушается использовать в своих интересах террористические организации. По его словам, государства НАТО привлекаются к подрыву и дезорганизации системы госуправления стран, которые не согласны с политикой англосаксов.