Санкции США не помешали Индии продолжить покупать российскую нефть

Bloomberg: у портов Индии обнаружили перевозящие российскую нефть Sokol танкеры

У портов Индии обнаружили три танкера, перевозящие российскую нефть премиальной марки Sokol. Об этом со ссылкой на данные сервисов по отслеживанию движения судов сообщает Bloomberg.

Три танкера, Nireta, Vostochny Prospect и Erecter, стоят якоре недалеко от индийских портов. Еще один, Clyde Noble, находится на пути в Сикку, пункт назначения для прочих груженых российским сырьем судов. При этом владельцем и управляющим судном Vostochny Prospect, согласно базе данных Equasis, является ПАО «Совкомфлот». В прошлом месяце все индийские переработчики заявили, что откажутся принимать российскую нефть, перевозимую судами Совкомфлота, так как компания попала под санкции США.

Ранее стало известно, что российские танкеры, перевозящие суммарно порядка 5 миллионов баррелей Sokol, не пустили в Индию. Танкеры NS Century, «Крымск», «Неллис» и «Литейный проспект» и еще два судна, которые перевозят сырую нефть, добываемую на месторождениях у восточного побережья острова Сахалин на Дальнем Востоке, были вынуждены развернуться, не достигнув точки назначения. Факт, что сейчас суда, загруженные сырьем, снова заметили у берегов Индии, говорит, что страна, возможно, продолжила покупать нефть из России, и этому не помешали американские ограничения.

«Мы предпочитаем, чтобы нефтеперерабатывающие заводы не перевозили нефть на судах, находящихся под санкциями, из-за наших политических и коммерческих интересов, а также из-за санкций США», — заявил один из источников в правительстве Индии.

В марте в СМИ появилась информация, что крупнейший покупатель российской нефти морем уже два месяца не приобретает сырье премиального сорта ВСТО, который отгружается из порта Козьмино. Подобное решение объяснили разногласиями в расчетах за нефть и опасениями попасть под вторичные санкции западных стран за несоблюдение потолка цен на российскую нефть.