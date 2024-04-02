Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:43, 2 апреля 2024Экономика

Санкции США не помешали Индии продолжить покупать российскую нефть

Bloomberg: у портов Индии обнаружили перевозящие российскую нефть Sokol танкеры

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

У портов Индии обнаружили три танкера, перевозящие российскую нефть премиальной марки Sokol. Об этом со ссылкой на данные сервисов по отслеживанию движения судов сообщает Bloomberg.

Три танкера, Nireta, Vostochny Prospect и Erecter, стоят якоре недалеко от индийских портов. Еще один, Clyde Noble, находится на пути в Сикку, пункт назначения для прочих груженых российским сырьем судов. При этом владельцем и управляющим судном Vostochny Prospect, согласно базе данных Equasis, является ПАО «Совкомфлот». В прошлом месяце все индийские переработчики заявили, что откажутся принимать российскую нефть, перевозимую судами Совкомфлота, так как компания попала под санкции США.

Ранее стало известно, что российские танкеры, перевозящие суммарно порядка 5 миллионов баррелей Sokol, не пустили в Индию. Танкеры NS Century, «Крымск», «Неллис» и «Литейный проспект» и еще два судна, которые перевозят сырую нефть, добываемую на месторождениях у восточного побережья острова Сахалин на Дальнем Востоке, были вынуждены развернуться, не достигнув точки назначения. Факт, что сейчас суда, загруженные сырьем, снова заметили у берегов Индии, говорит, что страна, возможно, продолжила покупать нефть из России, и этому не помешали американские ограничения.

Материалы по теме:
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
9 января 2024
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024

«Мы предпочитаем, чтобы нефтеперерабатывающие заводы не перевозили нефть на судах, находящихся под санкциями, из-за наших политических и коммерческих интересов, а также из-за санкций США», — заявил один из источников в правительстве Индии.

В марте в СМИ появилась информация, что крупнейший покупатель российской нефти морем уже два месяца не приобретает сырье премиального сорта ВСТО, который отгружается из порта Козьмино. Подобное решение объяснили разногласиями в расчетах за нефть и опасениями попасть под вторичные санкции западных стран за несоблюдение потолка цен на российскую нефть.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      В России выдвинули версии о точке запуска атаковавшего Татарстан беспилотника. Как и откуда он мог нанести удар?

      Число жертв израильского удара по посольству Ирана в Сирии выросло

      Путин призвал сотрудников МВД работать в близких к военному времени условиях

      «Калашников» показал применение «Куба» на видео

      Полковник рассказал об использовании ИИ в оружии России и Украины

      Путин дал оценку актуальным событиям в России в исторической перспективе

      Украина выделила дополнительные деньги на укрепления

      Госдума приняла закон о запрете увольнять вдов участников СВО

      Орбакайте покинула США после скандала с выступлением

      Известная российская актриса назвала лучший город мира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше